Мотор от катера под капотом: как старый Land Cruiser стал вдвое быстрее

Стал разгоняться вдвое быстрее: на Toyota Land Cruiser поставили мотор от катера

Морской дизель Yanmar 6LP прописался под капотом Toyota Land Cruiser 80 – и внедорожник, если верить автору проекта, поехал совсем по-другому. Разгон до «сотни» сократился почти вдвое: с 16 секунд до 8,8. Об этом пишет The Drive.

Что стояло в стоке? Рядная турбированная «шестерка» объемом 4,2 литра с 12 клапанами. Yanmar 6LP – по сути, тот же агрегат 1HD-FT, только в судовом исполнении и уже с 24 клапанами. Отдача у него 320 л.с., то есть примерно вдвое больше, чем у штатного мотора внедорожника.

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Замеры, между прочим, проводили со штатным впускным коллектором – по словам автора проекта, именно он ограничивает мощность этих двигателей. С места до 60 миль/ч (96 км/ч) машина укладывается в 8,8 секунды против прежних 16.

Просто взять и поставить судовой агрегат в автомобиль не получится. Насос для забортной воды с мотора сняли, а вместо него подключили штатную систему охлаждения Toyota. Масляный поддон и маслозаборник от Yanmar заменили на тойотовские аналоги – из компоновочных соображений. Топливный насос тоже стал «родным» для внедорожника.

Toyota Land Cruiser

Коробка передач – Toyota H152, пятиступенчатая механика с измененными передаточными числами. С этой трансмиссией на скорости 60 миль/ч (96 км/ч) двигатель работает при 1600 об/мин.

Одной заменой двигателя дело не ограничилось. В рамках проекта восстановили передний мост, устранили коррозию и проблемы с электрикой, а также установили новую выпускную систему.

Toyota Land Cruiser

О нестандартном тюнинге внедорожников «За рулем» уже рассказал на примере Нивы с необычными дисками.

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