145 км на электротяге, заряжается за 30 мин: чем удивит гибридный Jetour

Jetour открыл прием заказов на свой первый российский гибрид — кроссовер T1 PHEV

Jetour начал принимать заказы на T1 PHEV – первый гибрид марки, который официально появится в России. Установка здесь последовательно-параллельного типа: 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 143 л.с. работает в паре с 204-сильным электромотором. Суммарная отдача – 346,7 л.с. при 525 Нм крутящего момента.

С места до «сотни» кроссовер уходит за 8,6 секунды, потолок скорости – 180 км/ч. Батарея емкостью 26,7 кВт·ч позволяет проехать до 145 км на одной электротяге, а на зарядку уходит около получаса. Кстати, энергией можно делиться с внешними потребителями – до 3,3 кВт. Внедорожные повадки при этом сохранились: глубина преодолеваемого брода заявлена на уровне 600 мм.

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Комплектация всего одна – «Премиум», и стоит она 4 699 900 рублей. На деле это на 700 тысяч дороже обычного T1 2026 года. Снаружи гибрид узнается по диодной полосе вместо логотипа на решетке радиатора, а в салоне появился новый селектор трансмиссии.

Jetour T1

Есть у машины и свои занятные особенности. Скажем, режим отдыха: кресло раскладывается, свет и звук гаснут – получается что-то вроде капсулы для сна. Плюс «парковочный климат-контроль», который удерживает заданную температуру в салоне до 24 часов при выключенном двигателе.

Что до оснащения, то здесь два дисплея – 10,25 и 15,6 дюйма, аудиосистема Sony на 9 динамиков, камеры кругового обзора, вентиляция и электрорегулировки кресел, панорамная крыша. Отделка – искусственная кожа.

Jetour T1

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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