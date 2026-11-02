Россиянин купил мотоцикл с двигателем V8 от Ferrari

В Екатеринбурге сфотографировали уникальный мотоцикл Ferrari HF355 с мотором V8

На улицах Екатеринбурга сфотографировали единственный в своем роде мотоцикл с двигателем V8 от итальянского суперкара.

Судя по подписи к снимку, он сделан в мае-июне 2026 года, но опубликован только сейчас. Байк носит название Ferrari HF355, а создал его американский кастомайзер Макс Хазан, возглавляющий мастерскую Hazan Motorworks.

Двухколесная машина построена «вокруг» двигателя 3,5-литрового атмосферного V8 от суперкара Ferrari F355 середины 1990-х.

Традиционной мотоциклетной рамы тут нет – двигатель и интегрированная хроммолибденовая рама являются главным силовым элементом конструкции. Для проекта мотор форсировали со штатных 375–380 л.с. до 400 л.с., и при снаряженной массе 267 кг по параметру удельной мощности мотоцикл превзошел большинство существующих супербайков и некоторые гиперкары. Во время тестов на треке Хазан разогнал байк до 300 км/ч.

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Официально с Ferrari этот проект не связан, но ассоциации с итальянским брендом авторы подчеркнули окраской бака и карбонового обвеса. Мотоцикл создавался как арт-объект в течение полутора лет, был закончен в мае 2026-го, а затем продан с аукциона eBay более чем за 500 тысяч долларов. Покупателем стал гражданин из Екатеринбурга. В июле уникальную двухколесную машину показывали в экспозиции RCC Gym при екатеринбургской Академии спорта РМК.

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