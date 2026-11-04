В России продают редкую вазовскую «шестерку» для Канады. Цена удивит

Экспортную версию ВАЗ-2106-037 1982 года продают за 5 млн рублей

В Черкесске выставили на продажу ВАЗ-2106 в редкой экспортной модификации ВАЗ-21061-37, созданной специально для Канады.

За автомобиль 1982 года выпуска владелец просит 5 млн рублей. Объявление появилось на площадке auto.drom.ru.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

По словам продавца, машина полностью отреставрирована и оформлена на него. Пробег составляет 50 тыс. км, под капотом – 1,5-литровый двигатель мощностью 72 л.с., механика и задний привод. Кузов зеленого цвета, руль правый. В тексте объявления подчеркивается, что в России оригинальных экземпляров этой модели всего несколько, остальные – реплики и новодел.

Канадская версия «шестерки» поставлялась за океан с 1978 по 1983 год через компанию Lada Cars of Canada, у которой в стране работали 43 дилерских центра. От обычной модели такой седан отличался массивными пластиковыми энергопоглощающими бамперами со встроенной оптикой и брусьями жесткости в дверях.

Задние указатели поворота получили красную секцию, а в боковые катафоты встроили лампочки, работавшие как габаритные огни. В салоне появились табло о непристегнутых ремнях и сигнализатор Check Engine.

О других необычных машинах, которые привозят в Россию, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL