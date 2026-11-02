В РФ появилась крутая «пожарка» 4х4 — рассказываем подробности

«СТТ» представила пожарную автоцистерну на полноприводном шасси Садко Next

Появились первые данные о новом пожарном автомобиле — это автоцистерна на базе Садко Next. Доработку базового полноприводного шасси выполнил «Великолукский завод Лесхозмаш». Вот как рассказывает о результатах этой работы официальный пресс-релиз:

«Цистерна обеспечивает запас воды в 1 600 литров, полный привод 4Х4 и высокий дорожный просвет позволяют уверенно преодолевать бездорожье, а просторная кабина, рассчитанная на боевой расчет из 7 человек, дает возможность доставить к очагу возгорания полноценную пожарную группу. Кроме того, автомобиль оснащен устройством для быстрой заправки ранцевых огнетушителей, которое особенно важно при работе пешей группы в лесу».

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Сообщается также, что новая специализированная пожарная автоцистерна максимально адаптирована к работе в густом лесном массиве. У машины усиленная защита всех ключевых узлов: поддона двигателя, топливного бака, пожарного насоса, задних фонарей, кабины боевого расчета и пожарной надстройки.

А особенно здорово, что первый такой автомобиль уже отправился заказчику: являющаяся дистрибьютором Горьковского автозавода компания «Современные транспортные технологии» передала машину специалистам «Воронежского лесопожарного центра». Появление в центре этого автомобиля – часть регионального проекта «Сохранение лесов». Новинку будут использовать для оперативной ликвидации лесных возгораний в Воронежской области.

Ранее «За рулем» рассказывал о компактной пожарной машине на базе среднетоннажного Валдай 12.