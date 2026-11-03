АИ-92 заметно подешевел: что происходит с бензином в Москве

МТА: АИ-92 в Москве и Подмосковье подешевел на 2,55 рубля за неделю

За неделю с 26 октября по 2 ноября 2026 года на заправках Москвы и Московской области подешевели все основные виды топлива. Данные приводит Московская топливная ассоциация (МТА).

Сильнее всего снизилась средневзвешенная цена АИ-92 – минус 2,55 рубля за литр. Если в начале отчетного периода литр стоил 71,07 рубля, то теперь – 68,52. Марка АИ-95 стала дешевле на 2,22 рубля, опустившись с 77,18 до 74,96 рубля за литр.

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Что с дорогими марками и дизелем? АИ-100 подешевел на 1,79 рубля за литр – его цена изменилась со 104,93 до 103,14 рубля. Меньше всего снизились цены на дизельное топливо: минус 86 копеек за литр, и теперь его средняя стоимость составляет 81,81 рубля вместо прежних 82,67.

По сути, за отчетную неделю удешевление затронуло все четыре вида топлива без исключения. Причем разброс получился заметным: максимальное падение зафиксировано у АИ-92, а самое скромное – у дизеля.

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