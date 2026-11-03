Идее по регистрации угнанных за рубежом машин дали справедливую оценку

Эксперт Баканов прокомментировал инициативу регистрации автомобилей из базы Интерпола

В Госдуме готовятся рассмотреть законопроект, который может поменять порядок постановки на учет машин, находящихся в международном розыске, рассказал депутат Георгий Камнев.

Инициатива, по его словам, направлена на защиту добросовестных покупателей: нередко о том, что автомобиль числится в базе Интерпола, человек узнает уже после покупки и ввоза в Россию. Зарегистрировать такую машину обычно не получается, а решить вопрос бывает тяжело даже через суд.

Автоэксперт Петр Баканов поделился своим взглядом на ситуацию с «Авторадио». Он считает, что сам подход с регистрацией разыскиваемых машин неверен, поскольку где-то за рубежом из-за этого пострадал другой добросовестный владелец. По его словам, в целом неправильно регистрировать машины, которые находятся в угоне, в обременении или еще где-то за рубежом, в результате чего они попали в базу розыска Интерпола.

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Он отметил, что есть и другая сторона: в России много покупателей, которые, ничего не зная, могли приобрести украденный товар и заплатили за это свои кровные.

На вопрос, что делать в этом случае, он заявил, что, по его мнению, корень зла кроется в том, что рушатся международно-правовые нормы, и что, наверное, нужно ввести какие-то критерии: например, если нет ответа от зарубежных коллег, то можно считать, что раз нет ответа, значит, машина никому не интересна, и пора регистрировать; а если ответ есть и есть какое-то движение, то надо разбираться.

Речь, как уточняют в Госдуме, идет не о массовой легализации всех автомобилей из базы Интерпола, а о специальном порядке для отдельных спорных случаев. Задача механизма – защитить интересы честных покупателей и одновременно не дать украденным машинам получить легальный статус в России.

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