В сегменте электрокаров в России снова сменился лидер

Аналитик Целиков назвал самые популярные электромобили в России

В российском сегменте электромобилей снова новый лидер – об этом сообщает «Автостат». Суммарная доля электрокаров и подключаемых гибридов, по оценке эксперта, перевалила за 10%.

Неделей раньше показатель был скромнее – 9,6%. До рекорда, впрочем, далеко: лучшими в этом году оказались 39-я и 41-я недели, то есть начало и середина сентября, когда на электрокары и подключаемые гибриды пришлось 11,7% от всех продаж новых легковых машин.

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На минувшей неделе чаще всего покупали кроссвэн Umo 5 – 267 штук. Следом идут кроссоверы Changan Qiyuan (Nevo) Q05 со 250 машинами и Toyota BZ3X с 203; обе модели завозят по схеме альтернативного импорта. А вот российский компактный кроссовер Evolute I-Joy без господдержки просел до 92 штук.

Среди подзаряжаемых гибридов расстановка почти прежняя: лидирует Geely EX5 EM-R (438 шт.), за ним Evolute I-Space (182 шт.). Третью строчку занял новый брутальный кроссовер Esteo V27 – 146 машин, что позволило ему обойти одного из бывших фаворитов сегмента Voyah Free (139 шт.).

О том, как чувствует себя российский авторынок в целом, «За рулем» уже рассказывал.

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