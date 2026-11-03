Лед не прощает ошибок: как выбрать зимние шины

Эксперт Макаров рассказал, как не ошибиться с выбором зимних покрышек

Перед зимним сезоном выбор между шипами и «липучкой» снова становится головной болью для водителей. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил: сначала стоит смотреть не на бренд и не на цену, а на маркировку, затем – на условия, в которых машина будет ездить чаще всего.

Маркировка 3PMSF и два типа шин

На боковине должна присутствовать пиктограмма трехгорного пика со снежинкой внутри – 3PMSF. Именно она подтверждает, что перед покупателем сертифицированная шина для настоящей зимы, тогда как надпись M+S сама по себе таких гарантий не дает.

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После этого нужно определиться с типом шин: фрикционные или шипованные. У каждого варианта свои сильные стороны, и универсального ответа для всех регионов нет.

Кстати, шипованные покрышки остаются самой популярной категорией зимних шин практически во всех регионах страны. Причина проста: зимы по большей части суровые, а дороги нередко покрыты льдом и снегом.

Когда шипы выигрывают на дороге

Дополнительные элементы зацепления помогают там, где покрытие особенно скользкое. На льду шипы дают преимущество в торможении, разгоне, управляемости и других режимах движения по сравнению с фрикционными шинами.

Минусы тоже никуда не делись: такие шины шумнее, а расход топлива с ними выше. Зато на холодной зиме и неочищенных дорогах со слоем льда они чувствуют себя уверенно и подходят под любой стиль вождения.

Правда, при активном маневрировании на сухом асфальте стоит быть аккуратнее. Иначе шипы быстрее изнашиваются, и преимущество на льду постепенно уменьшается.

Фрикционные шины: мягкость и ламели

Главное отличие «липучек» – более мягкая резиновая смесь протектора. Она остается эластичной даже в сильный минус.

Еще один нюанс – рисунок протектора с большим числом ламелей. Эти тонкие прорези увеличивают количество кромок зацепления, поэтому шина лучше цепляется за небольшие выступы ледяной поверхности.

На голом льду фрикционные шины проигрывают шипованным. Однако у них есть свои плюсы: более стабильное поведение при перепадах температур, на талом снегу и мокром асфальте, а также лучший акустический комфорт на твердых покрытиях.

Что выбрать под конкретную зиму

В условиях укатанного или глубокого снега между шипованными и фрикционными шинами – паритет. На зимней дороге они ведут себя примерно одинаково.

В остальном выбор зависит от погоды и состояния дорог: мягкая зима и очищенные трассы склоняют к «липучке», а частый лед – к шипам.

«...для мягкой зимы, переменчивой погоды и хорошо очищенных от льда дорог подойдут фрикционные шины, а если на участках пути часто встречается лед, лучше отдать предпочтение шипованным шинам – так безопаснее», – отметил эксперт.

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