В России началась сборка кроссоверов под новым брендом

Кроссовер Votour V5 встал на конвейер бывшего завода Hyundai в Сестрорецке

На заводе «АГР» в Сестрорецке (Санкт-Петербург) началось производство кроссовера Votour V5.

Модель запустили сразу по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов.

Теперь сестрорецкий конвейер, на котором в ранее собирали Hyundai и Kia, новоявленный Votour V5 делит с запущенным ранее Tenet Plus L4, локализованным клоном китайского кроссовера Lepas L4.

Сам же Votour V5 – это копия Jetour Dashing. Выбор не случаен: оригинальный Dashing был бестселлером Jetour за все время присутствия бренда, стабильно пользовался успехом даже в онлайн-продажах.

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Подготовка к его российскому производству под новым брендом прошла в первые шесть месяцев 2026 года – фактически обновлялись все подразделения завода. Сейчас на заводе «АГР» работают 175 сварочных роботов, а еще 75 – на окрасочном участке. Есть автономные «тележки» AGV, целые роботизированные комплексы, линии подсборки компонентов, системы машинного зрения для проверки качества. Кроме того, поставили новую систему обработки полостей кузова воском, ввели дополнительные антигравийные и противошумные материалы.

Ожидается, что продажи Votour V5 стартуют в уже в ноябре – тогда будут подробности по технической части, комплектациям и ценам. В данный момент сайт бренда дает обратный отсчет, который должен закончится в понедельник 9 ноября.

Ранее «За рулем» рассказал, какой смысл маркетологи вложили в название Votour.