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Раскрыты комплектации нового кроссовера российского производства

Российский клон Jetour Dashing — Votour V5 будет доступен в двух комплектациях

Новый российский прокси-бренд Votour подтвердил старт продаж кроссовера V5 в ноябре – и раскрыл его характеристики и комплектации.

Уже не секрет, что под названием Votour V5 скрывается локализованный по полному циклу на заводе «АГР» в Сестрорецке китайский кроссовер Jetour Dashing, поэтому многие параметры сюрпризом не стали. Габаритная длина – 4590 мм, база – 2720 мм, клиренс – 190 мм. Подвеска – спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Под капотом – 1.5 турбо на 147 л.с. в паре с роботом и передним приводом.

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Votour V5
Votour V5

Разгон до 100 км/ч – 11,7 с. Расход топлива в смешанном цикле – 8 л/100 км. Объем топливного бака – 57 литров. А комплектаций у российского Votour V5 со старта продаж обещают две: «Комфорт» и «Престиж».

Votour V5, комплектация «Комфорт»

  • круиз-контроль,
  • задние датчики парковки,
  • бесключевой доступ,
  • вентиляция и электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира,
  • передний подлокотник с охлаждаемой нишей,
  • пакет теплых опций (подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, заднего стекла, рулевого колеса, передних сидений),
  • салонный фильтр стандарта CN95,
  • камера заднего вида,
  • цифровая приборная панель 8",
  • мультимедиа система с экраном 12,8" с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay,
  • функция интеллектуального голосового управления,
  • беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и функция напоминания о забытом телефоне.
  • складной задний ряд 60:40 (багажник 486 / 977 литров),
  • легкосплавные диски 19", шины 235/55 R19.

Votour V5
Votour V5

Votour V5, комплектация «Престиж» (дополнительно к «Комфорту»)

  • электропривод двери багажника,
  • подогрев второго ряда сидений,
  • подлокотник для пассажиров второго ряда,
  • передние датчики парковки,
  • датчик дождя,
  • атмосферная подсветка салона,
  • 8 динамиков аудиосистемы от Sony,
  • система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под автомобилем,
  • расширенный пакет систем безопасности (боковые подушки, мониторинг слепых зон, предупреждение при открывании дверей, предупреждение о столкновении сбоку при движении задом).
«Конструкция и оснащение Votour V5 изначально рассчитаны на эксплуатацию в условиях российских дорог и климата. Особое внимание уделено долговечности и защите кузова: днище и скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту», – сообщают в представительстве бренда».

Ранее «За рулем» рассказывал, где и как выпускают эти машины.

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