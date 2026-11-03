Раскрыты комплектации нового кроссовера российского производства

Российский клон Jetour Dashing — Votour V5 будет доступен в двух комплектациях

Новый российский прокси-бренд Votour подтвердил старт продаж кроссовера V5 в ноябре – и раскрыл его характеристики и комплектации.

Уже не секрет, что под названием Votour V5 скрывается локализованный по полному циклу на заводе «АГР» в Сестрорецке китайский кроссовер Jetour Dashing, поэтому многие параметры сюрпризом не стали. Габаритная длина – 4590 мм, база – 2720 мм, клиренс – 190 мм. Подвеска – спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Под капотом – 1.5 турбо на 147 л.с. в паре с роботом и передним приводом.

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Votour V5

Разгон до 100 км/ч – 11,7 с. Расход топлива в смешанном цикле – 8 л/100 км. Объем топливного бака – 57 литров. А комплектаций у российского Votour V5 со старта продаж обещают две: «Комфорт» и «Престиж».

Votour V5, комплектация «Комфорт»

круиз-контроль,

задние датчики парковки,

бесключевой доступ,

вентиляция и электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира,

передний подлокотник с охлаждаемой нишей,

пакет теплых опций (подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, заднего стекла, рулевого колеса, передних сидений),

салонный фильтр стандарта CN95,

камера заднего вида,

цифровая приборная панель 8",

мультимедиа система с экраном 12,8" с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay,

функция интеллектуального голосового управления,

беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и функция напоминания о забытом телефоне.

складной задний ряд 60:40 (багажник 486 / 977 литров),

легкосплавные диски 19", шины 235/55 R19.

Votour V5

Votour V5, комплектация «Престиж» (дополнительно к «Комфорту»)

электропривод двери багажника,

подогрев второго ряда сидений,

подлокотник для пассажиров второго ряда,

передние датчики парковки,

датчик дождя,

атмосферная подсветка салона,

8 динамиков аудиосистемы от Sony,

система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под автомобилем,

расширенный пакет систем безопасности (боковые подушки, мониторинг слепых зон, предупреждение при открывании дверей, предупреждение о столкновении сбоку при движении задом).

«Конструкция и оснащение Votour V5 изначально рассчитаны на эксплуатацию в условиях российских дорог и климата. Особое внимание уделено долговечности и защите кузова: днище и скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту», – сообщают в представительстве бренда».

Ранее «За рулем» рассказывал, где и как выпускают эти машины.