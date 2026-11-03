Раскрыты комплектации нового кроссовера российского производства
Российский клон Jetour Dashing — Votour V5 будет доступен в двух комплектациях
Новый российский прокси-бренд Votour подтвердил старт продаж кроссовера V5 в ноябре – и раскрыл его характеристики и комплектации.
Уже не секрет, что под названием Votour V5 скрывается локализованный по полному циклу на заводе «АГР» в Сестрорецке китайский кроссовер Jetour Dashing, поэтому многие параметры сюрпризом не стали. Габаритная длина – 4590 мм, база – 2720 мм, клиренс – 190 мм. Подвеска – спереди МакФерсон, сзади многорычажка. Под капотом – 1.5 турбо на 147 л.с. в паре с роботом и передним приводом.
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Votour V5
Разгон до 100 км/ч – 11,7 с. Расход топлива в смешанном цикле – 8 л/100 км. Объем топливного бака – 57 литров. А комплектаций у российского Votour V5 со старта продаж обещают две: «Комфорт» и «Престиж».
Votour V5, комплектация «Комфорт»
- круиз-контроль,
- задние датчики парковки,
- бесключевой доступ,
- вентиляция и электрорегулировки сидений водителя и переднего пассажира,
- передний подлокотник с охлаждаемой нишей,
- пакет теплых опций (подогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, заднего стекла, рулевого колеса, передних сидений),
- салонный фильтр стандарта CN95,
- камера заднего вида,
- цифровая приборная панель 8",
- мультимедиа система с экраном 12,8" с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay,
- функция интеллектуального голосового управления,
- беспроводная зарядка для телефона мощностью 50 Вт и функция напоминания о забытом телефоне.
- складной задний ряд 60:40 (багажник 486 / 977 литров),
- легкосплавные диски 19", шины 235/55 R19.
Votour V5
Votour V5, комплектация «Престиж» (дополнительно к «Комфорту»)
- электропривод двери багажника,
- подогрев второго ряда сидений,
- подлокотник для пассажиров второго ряда,
- передние датчики парковки,
- датчик дождя,
- атмосферная подсветка салона,
- 8 динамиков аудиосистемы от Sony,
- система кругового обзора 360° и функция обзора пространства под автомобилем,
- расширенный пакет систем безопасности (боковые подушки, мониторинг слепых зон, предупреждение при открывании дверей, предупреждение о столкновении сбоку при движении задом).
«Конструкция и оснащение Votour V5 изначально рассчитаны на эксплуатацию в условиях российских дорог и климата. Особое внимание уделено долговечности и защите кузова: днище и скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту», – сообщают в представительстве бренда».
Ранее «За рулем» рассказывал, где и как выпускают эти машины.
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