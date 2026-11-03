Взлом российских аккаунтов Li Auto — что будет дальше с этими машинами?

Представительство Li Auto в России восстановит доступ ко всем утерянным аккаунтам

В России на данный момент зарегистрировано всего 20 случаев взлома аккаунтов Li Auto.

Об этом сообщает источник со ссылкой на представителя компании-дистрибьютора китайской марки в России.

Там заявляют, что в Li Auto (Lixiang) уже работают над проблемой и наметили путь ее решения: всех пострадавших клиентов будут переводить на новые аккаунты с подтверждением по электронной почте.

В компании гарантируют, что нормальный доступ ко всем атакованным машинам будет восстановлен.

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Напомним, ранее в российской компании Sinomach Auto, занимающейся официальной дистрибуцией Li Auto в РФ, подтвердили случаи взлома аккаунтов российских владельцев. Как сообщал Autonews, у премиальных гибридных кроссоверов «отрезается» большинство функций: гаснут экраны, выключается климат-контроль, в отдельных случаях машины перестают запускаться. За восстановление доступа к аккаунтам злоумышленники требуют выкуп.

Ранее «За рулем» рассказал о ценах и комплектациях нового кроссовера Li L8 в России.