Премиальный автодом на четверых с роскошной планировкой и спа-атмосферой

Представлен Coachman VIP 575 (2027): британский комфорт за 46 тыс. евро

Британский производитель Coachman, известный с 1959 года, показал обновленную модель VIP 575 2027 модельного года – одноосный караван длиной 7,43 метра, рассчитанный на четырех человек.

Coachman VIP 575 2027

Главная особенность новинки – четкое разделение пространства на функциональные зоны: гостиная спереди, кухня и санузел в центре, спальня с полноценной ванной в задней части. Высота потолка достигает 1,95 метра.

В передней части разместилась обеденная зона с диванами «лицом к лицу» и панорамным окном. Днем здесь удобно отдыхать за выдвижным столиком, а на ночь диваны трансформируются в двуспальную кровать или две отдельные односпальные. Г-образная кухня в версии 2027 года получила новые поверхности и складной элемент для увеличения рабочей площади, а также комбинированную варочную панель, духовку, гриль и микроволновую печь.

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Coachman VIP 575 2027

В задней части расположена спальня с кроватью queen-size (1,88×1,36 м), под которой находится отсек для хранения с внешним доступом.

Рядом – полноценная ванная комната на всю ширину каравана с душем, полотенцесушителем и сантехникой матово-черного цвета. Штатная система отопления Alde обеспечивает горячую воду и комфорт даже в холодное время года.

Среди компромиссов стоит отметить, что главная спальня одновременно служит проходом в ванную, а допустимая полезная нагрузка составляет скромные 156 кг при снаряженной массе 1511 кг.

Цена модели – около 45 922 евро (4,2 млн рублей).

По мнению экспертов, VIP 575 идеален для пар, изредка принимающих гостей. Семьям же, путешествующим вчетвером регулярно, стоит учесть ограниченную грузоподъемность.

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