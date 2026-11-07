В 52 регионах России примут меры по сдерживанию цен на топливо

ФАС: 146 соглашений о стабилизации цен на топливо заключены в 52 регионах РФ

Договоренности о стабильных ценах на бензин и дизель действуют уже в 52 регионах России. Всего таких соглашений с участниками топливного рынка – 146, заключены они при содействии Федеральной антимонопольной службы, сообщили в пресс-службе ФАС. Смысл простой: не позволить топливу дорожать без обоснованных причин.

Крупные сети и независимые АЗС

Больше половины бумаг – 46 – подписаны с крупными операторами, у которых свыше 20 заправок. География широкая: 30 регионов, включая Москву, Московскую, Воронежскую, Ростовскую, Самарскую и Новосибирскую области, Краснодарский и Красноярский края, Татарстан и ряд других субъектов.

С независимыми владельцами АЗС в ДНР и ЛНР заключили отдельные соглашения. Правовой основой служит постановление правительства № 662, а антимонопольная служба взяла на себя организационную и консультационную поддержку региональных властей и операторов.

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Только вот снижения цен на заправках ждать не обязательно – и уж точно никто не обещает одинаковых ценников по всей стране. По сути, это набор мер, призванных успокоить топливный рынок конкретного региона, а не гарантия скидок.

Надзор ФАС, дизель и права водителей

Параллельно ФАС следит за соблюдением законодательства. К началу ноября ведомство возбудило 76 дел против нефтяных компаний и независимых участников рынка – по признакам нарушения антимонопольных требований. Плюс выдано 109 предупреждений.

Отдельная история – дизель. Сейчас служба отслеживает, как меняются цены при сезонном переходе на зимние сорта. Заметят признаки необоснованного подорожания – обещают применить меры антимонопольного реагирования.

Что все это значит для водителей? Соглашения дают дополнительную защиту от резких скачков, хотя многое зависит от региона. Сравнивать ценники на разных АЗС по-прежнему имеет смысл. Если топливо подорожало заметно и без видимых причин, можно пожаловаться в региональное управление ФАС – там обещают проверять такие случаи и реагировать при выявлении нарушений.

О том, как вели себя цены на бензин в Москве, «За рулем» уже рассказывал.

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