Этот кроссовер — наследник Vovo и один из лидеров по ликвидности среди китайских авто

Эксперт «За рулем» Виноградов объяснил, почему Belgee X50 — выгодная покупка

Укоренилось мнение, что китайские автомобили в первый же год теряют половину стоимости – больше, чем европейские или японские модели.

Однако ситуация меняется: среди кроссоверов из Поднебесной уже появились машины с неплохой ликвидностью. Одна из них – Belgee X50, бывший Geely Coolray первого поколения, который собирают в Белоруссии.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Смена имени не повлияла на востребованность модели на вторичном рынке. По данным онлайн-площадок, за первый год эксплуатации кроссовер теряет лишь 12-13% стоимости, а за три года – 25-27%. Для сегмента это очень хороший результат.

Таким образом, Belgee X50 стал одной из первых «белорусских ласточек», по-настоящему полюбившихся российским покупателям.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– По соотношению цена-качество кроссовер абсолютно в рынке. Автомобиль отличный по динамике, у него хорошее шасси, правильная эргономика, и с надежностью у него тоже все на уровне.

Там стоит мотор как на переднеприводных Volvo XC-40 – 3-цилиндровый, 1,5 литра. Коробка – 7-ступенчатый робот – тоже вполне надежна.

Таким образом, Belgee X50 – редкий пример китайского кроссовера, который не только радует владельца, но и не разорит его при перепродаже.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!