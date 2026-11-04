Volvo представила «самый прочный, безопасный и выносливый грузовик» в истории

Volvo Trucks показала новый VNX: двигатель D13 до 540 сил, автопоезда до 73 тонн

Volvo Trucks вывела на рынок полностью новый Volvo VNX. Это тяжелый грузовик, спроектированный с нуля под самые жесткие условия Северной Америки. Кстати, за последние три года это уже третья новинка марки для этого региона – до него были VNL (2024) и VNR (2025).

Сфера применения у машины широкая: стройка, сельское хозяйство, лесозаготовка, а также магистральные перевозки тяжелых грузов. Президент Volvo Trucks North America Питер Ворхув охарактеризовал новинку так: «самый прочный, безопасный и выносливый грузовик для специальных задач, который мы когда-либо строили».

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Под капотом у всех версий – двигатель Volvo D13. Он выдает до 540 л.с. и 2600 Нм. Рама сделана из высокопрочной термообработанной стали: расчетная полная масса автопоезда достигает 73 тонн, хотя с разрешения производителя ее можно поднять до 91 тонны.

Отдельного разговора заслуживает функция Remote Steer. С ее помощью грузовиком управляют снаружи, на скорости до 5 миль/ч – это примерно 8 км/ч. Для бетономешалок, кранов и вакуумных установок, которым приходится работать в тесноте, такой режим оказывается очень к месту.

Клиентам предложат три исполнения. Первое – с короткой дневной кабиной, второе – с компактным спальным отсеком, третье – с полноценным спальником длиной около 160 сантиметров. Первые два варианта доступны и как тягачи, и как шасси, а вот топовый существует только в виде тягача.

О других необычных грузовиках и пикапах «За рулем» уже рассказывал на примере Toyota Hilux GR Sport.

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