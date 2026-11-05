Свежую надежную Тойоту можно купить в России за полмиллиона рублей: подробности

Toyota Passo из Японии предлагается в РФ с ценами от 535 до 900 тысяч рублей

На классифайдах разом появилась подборка свежих Toyota Passo 2022 года выпуска – машины везут из Японии через Владивосток. Объявлений сразу семь, и все они про честный импорт под заказ: пробег у автомобилей держится в районе 18 000 километров.

Toyota Passo

Passo – небольшой городской хэтчбек, который Toyota делает прежде всего для японского рынка. Под капотом у него скромный, зато неприхотливый литровый мотор на 69 сил, работает он в паре с вариатором, привод передний. Для города и неспешных поездок такого набора хватает с запасом, а топлива машина почти не просит.

Toyota Passo

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Цены стартуют с 535 000 рублей – столько просят за самый доступный экземпляр из партии. Чуть выше, в диапазоне 650-675 тысяч, расположились машины в комплектации 1.0 X L Package: для своего класса оснащение у них довольно богатое. Верхнюю планку держат варианты за 800-900 тысяч рублей.

Откуда такой разброс? При одинаковом 2022 годе и близких пробегах разница упирается в опции и состояние конкретной машины. Хотя даже топовые Passo укладываются в 900 тысяч – для почти новой Toyota с честным японским происхождением это заметно дешевле, чем предлагают многие конкуренты в салонах.

Интерьер Toyota Passo

Отдельного упоминания заслуживает один уже растаможенный экземпляр в Туле за 1 050 000 рублей. По сути, это вариант для тех, кто не готов ждать доставку из Японии и хочет забрать машину здесь и сейчас.

Нужен недорогой, экономичный и свежий автомобиль для города? Passo 2022 года из Японии – один из самых доступных способов получить почти новую Toyota. Правда, продавца стоит выбирать внимательно, а состояние машины проверять до покупки.

О том, какие подержанные автомобили медленнее теряют в цене, «За рулем» уже рассказывал.

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