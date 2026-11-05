Рынок новых авто в октябре 2026: Lada удержала лидерство, Haval — среди иномарок

«Автостат»: Lada Granta и Haval Jolion возглавили рейтинги продаж октября

По данным агентства «Атостат», в октябре 2026 года в России было продано 132,9 тыс. новых легковых автомобилей – на 19,8% меньше, чем годом ранее.

Несмотря на общее снижение рынка, отечественная Lada сохранила первое место с долей более 22% и результатом 29,7 тыс. машин.

Среди иностранных брендов лучшим вновь стал Haval с 16,9 тыс. проданных экземпляров, а третью строчку общего зачета занял российский Tenet (15,3 тыс. шт.). Замкнули топ-5 китайские Geely и Changan с показателями 7,9 тыс. и 7,7 тыс. автомобилей соответственно.

В десятку лидеров также вошли Belgee (6,3 тыс.), Toyota (4 тыс.), Jetour (3,8 тыс.), Jeland (3 тыс.) и Mazda (2,7 тыс.).

Примечательно, что пять из десяти брендов показали отрицательную динамику: сильнее всего продажи упали у Geely и Belgee (более чем на 40%). Зато Mazda продемонстрировала впечатляющий рост в 2,5 раза.

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За январь–октябрь 2026 года в стране реализовано 1,1 млн новых легковых автомобилей, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наилучшую динамику здесь показывает Tenet (рост в 10,3 раза), тогда как Lada, Belgee, Geely и Changan находятся в «минусе».

В модельном зачете октября первенство удерживает семейство Lada Granta - 11,6 тыс. реализованных машин. Самой популярной моделью в сегменте SUV вновь стал кроссовер Haval Jolion (7,1 тыс. шт.), сместивший на вторую строчку сентябрьского лидера Tenet T7 (6,3 тыс. шт.).

Четвертое место занял еще один представитель Tenet - кроссовер T4L (6,1 тыс. шт.). Далее следуют Lada Vesta (5 тыс.) и внедорожник Niva Travel (3,9 тыс.). В десятку также попали Belgee X50+ (3,8 тыс.), Lada Iskra (3,6 тыс.), Niva Legend (3,4 тыс.) и Haval M6 (3 тыс.).

Сильнее всего за месяц «просел» Haval M6 (-52,2%), а лучшую динамику показала Lada Iskra (рост в 5,6 раза).

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