Сервисная кампания: АВТОВАЗ заменит пружины на Lada Iskra
Официальная сервисная кампания затронет чуть более 3 тысяч автомобилей Lada Iskra, сообщает источник со ссылкой на пресс-службу АВТОВАЗа.
В ходе кампании будет проверяться зазор между правой пружиной передней подвески и кузовом. Если в крайнем правом положении руля указанный зазор будет составлять менее 3 мм, пружину заменят и повторно проверят зазор.
Кроме того, при наличии на кузове повреждений противошумной мастики покрытие восстановят.
Часть машин пройдет процедуру еще на заводе в ходе предпродажной подготовки, а на уже проданных машинах это будет сделано во время заезда на сервис.
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Производитель подчеркивает, что все работы будут проводиться бесплатно, а подобные кампании – нормальная практика во всем мире, свидетельствующая об ответственности автопроизводителя, и воспринимать их в негативном ключе не следует.
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