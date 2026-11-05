Эксперт рассказал, в каких случаях аренда машины выгоднее полноценной покупки

Руслан Захаркин: При редких поездках экономически невыгодно владеть собственным автомобилем

В России за октябрь текущего года дилеры реализовали порядка 140 тысяч новых легковых и легких коммерческих машин, пишет Интерфакс. Это лучший показатель с начала 2026 года, хотя в годовом выражении рынок просел на 20% – годом ранее спрос подскочил на фоне грядущего повышения утильсбора.

В каких случаях аренда машины выгоднее полноценной покупки, «Авторадио» рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.

Первый случай, по его словам, – редкая эксплуатация. Если человек оказывается за рулем лишь на выходных или в исключительных ситуациях (например, чтобы добраться до аэропорта или в другое место), держать собственный автомобиль, особенно в Москве, с экономической точки зрения невыгодно: расходы идут практически на всё – содержание, налоги, страховку и техобслуживание.

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Второй момент – тест-драйв перед покупкой, и это вполне обычная практика: долгосрочная аренда на несколько дней или месяцев дает возможность всесторонне проверить, насколько конкретная модель подходит в реальных условиях, что, как считает эксперт, куда информативнее короткого тест-драйва у дилера.

Наконец, бизнес-задачи: для небольшого бизнеса и ИП аренда порой выгоднее лизинга – не требуется первоначальный взнос, нередко весьма внушительный, а затраты списываются в расходы и снижают налогооблагаемую базу.

Существует и платная подписка на авто – она выступает альтернативой покупке либо долгосрочной аренде. Клиент пользуется машиной от нескольких месяцев до года, внося ежемесячный платеж, которым покрываются ключевые издержки владения: страховка, обслуживание и сезонные работы.