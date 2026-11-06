Geely представила добротный седан дешевле миллиона, которому не нужен бензин

Geely выпустила Galaxy Starshine 6 EF с мотором на метаноле за 940 тысяч рублей

Меньше миллиона рублей – столько просят в Китае за Geely Galaxy Starshine 6 EF. Под капотом этого бюджетного седана стоит метанольный двигатель, и перед нами первый серийно выпускаемый гибридный пассажирский автомобиль с такой силовой установкой. По подсчетам компании, на бензине владелец экономит до 55 тысяч рублей за год.

Geely Galaxy Starshine 6 EF

Метанол вместо бензина Geely продвигает с 2005 года. За это время появилось 1400 заправочных станций, а сейчас компания готовит завод, рассчитанный на 50 тысяч тонн метилового спирта в год.

До сих пор подобные силовые установки встречались в основном на коммерческих машинах Farizon, в гоночных болидах и лимитированных версиях легковых моделей. Теперь метанольный гибрид добрался до массовой продажи.

Geely Galaxy Starshine 6 EF

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Обычный Geely Galaxy Starshine 6 EM-i с гибридом на базе бензинового мотора вышел на китайский рынок в октябре 2025 года. По сути, это «смешанная» версия седана Emgrand V поколения, а за пределами Китая машину знают как Emgrand L EM-i. Приставка EF в имени метанольной модификации расшифровывается как E-fuel.

Главная «фишка» Starshine 6 EF – 1,5-литровый атмосферный BHE15-BFDM мощностью 126 л.с. Работает он и на метаноле, и на привычном бензине, причем оба топлива разрешено смешивать в одном баке в произвольной пропорции. Тепловой КПД агрегата доходит до 48,15%, а мороз ниже минус 40 градусов по Цельсию эффективности у него не отнимает.

В паре с ДВС трудится электропривод: электромотор на 190 л.с. и одноступенчатая трансмиссия. Энергию для него хранят тяговые батареи на 17 или 28,3 кВт·ч – на выбор.

На электричестве седан проезжает от 130 до 230 км по циклу CLTC. В гибридном режиме с бензином запас хода достигает 1880 км, а если залить в бак только метиловый спирт – 1250 км.

Расход, по данным Geely, – 6,7 литра метанола на 100 км. Литр метилового спирта на китайских заправках стоит в среднем 2,9 юаня (35 рублей), так что сотня километров обходится владельцу в 20 юаней (240 рублей). При пробеге 15 тысяч км в год экономия против аналогичной бензиновой модели доходит до 4,5 тысячи юаней (55 тысяч рублей).

Размеры у машины солидные: 4806 х 1886 х 1490 мм, межосевое расстояние – 2756 мм, багажник – 609 литров. Сзади установлена торсионная балка.

С учетом временных выгод начальная версия стоит в Китае 76,8 тысячи юаней (0,94 млн рублей), без скидок – 86,8 тысячи юаней (1,06 млн рублей). За эти деньги покупатель получает батарею на 17 кВт·ч, 16-дюймовые колесные диски, шесть подушек безопасности, камеру заднего вида, светодиодную оптику, круиз-контроль, 10,1-дюймовый сенсорный экран и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов.

Интерьер Geely Galaxy Starshine 6 EF

Максимальное исполнение без скидок оценивается в 96,8 тысячи юаней (1,18 млн рублей), а в прайсе с выгодами указана сумма 106,8 тысячи юаней (1,3 млн рублей). Такая версия предлагает более емкий аккумулятор, 17-дюймовые колеса, комплекс активных ассистентов водителя, 14,6-дюймовый сенсорный экран, систему кругового обзора, парктроники спереди и сзади, люк на крыше, беспроводную зарядку для смартфона, а также обогрев и вентиляцию передних кресел.

О других недорогих автомобилях на российском рынке «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!