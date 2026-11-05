Прочный кузов, надежная подвеска, щедрое оснащение — немецкий кроссовер за 2 млн рублей

Эксперт Зиновьев рассказал, почему на вторичке стоит выбрать Volkswagen Touareg

При выборе подержанного полноприводного автомобиля длиной около 4,8-4,9 метра возрастом 12-15 лет с пробегом до 250 тыс. км и бюджетом в 1,5-2 млн рублей Volkswagen Touareg оказывается едва ли не самым очевидным кандидатом.

И по количеству предложений на вторичном рынке он также уверенно лидирует, причем почти половина машин укладывается в обозначенные два миллиона, а за полтора миллиона можно найти экземпляры с пробегом менее 150 тысяч километров.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

В техническом плане сильная сторона Туарега – постоянный полный привод с самоблокирующимся дифференциалом Torsen, а в качестве опции доступна двухступенчатая раздатка, так что в этой части все действительно неплохо.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Надежны и моторы, кроме топового бензинового 4.2 (360 л. с.) – изведет капризами и разорит ремонтом. Младший же 3.6 (249 л. с.) – атмосферный, весьма хорош.

Большая часть неполадок исходит от системы питания: впрыск непосредственный, отсюда нагар на впуске, реакции ТНВД и форсунок на скверное топливо.

Чугунные дизели 3.0 (204 или 245 л. с.) также без особых заморочек, разве что постоянно надо прочищать форсунки, сажевый фильтр и EGR. Если не смущает налог, можно брать и дизель 4.1 (340 л. с.)

Восьмиступенчатый автомат AL1000 с ресурсом около 350 тысяч километров хорош на всех моторах, коррозия развивается очень неспешно, но перечень типичных болячек великоват: течь сальника на стыке двигателя и коробки, регулярно ломающийся кондиционер, недолговечная рулевая рейка, клапаны и датчики пневмоподвески, отказы бесключевого доступа и прочие мелочи.

О других надежных полноприводниках читайте в полной версии статьи.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!