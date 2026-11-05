Прочный кузов, надежная подвеска, щедрое оснащение — немецкий кроссовер за 2 млн рублей
При выборе подержанного полноприводного автомобиля длиной около 4,8-4,9 метра возрастом 12-15 лет с пробегом до 250 тыс. км и бюджетом в 1,5-2 млн рублей Volkswagen Touareg оказывается едва ли не самым очевидным кандидатом.
И по количеству предложений на вторичном рынке он также уверенно лидирует, причем почти половина машин укладывается в обозначенные два миллиона, а за полтора миллиона можно найти экземпляры с пробегом менее 150 тысяч километров.
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В техническом плане сильная сторона Туарега – постоянный полный привод с самоблокирующимся дифференциалом Torsen, а в качестве опции доступна двухступенчатая раздатка, так что в этой части все действительно неплохо.
Мнение эксперта
Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:
– Надежны и моторы, кроме топового бензинового 4.2 (360 л. с.) – изведет капризами и разорит ремонтом. Младший же 3.6 (249 л. с.) – атмосферный, весьма хорош.
Большая часть неполадок исходит от системы питания: впрыск непосредственный, отсюда нагар на впуске, реакции ТНВД и форсунок на скверное топливо.
Чугунные дизели 3.0 (204 или 245 л. с.) также без особых заморочек, разве что постоянно надо прочищать форсунки, сажевый фильтр и EGR. Если не смущает налог, можно брать и дизель 4.1 (340 л. с.)
Восьмиступенчатый автомат AL1000 с ресурсом около 350 тысяч километров хорош на всех моторах, коррозия развивается очень неспешно, но перечень типичных болячек великоват: течь сальника на стыке двигателя и коробки, регулярно ломающийся кондиционер, недолговечная рулевая рейка, клапаны и датчики пневмоподвески, отказы бесключевого доступа и прочие мелочи.
О других надежных полноприводниках читайте в полной версии статьи.
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