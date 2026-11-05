Газону NEXT улучшат надежность и экономичность с помощью новой коробки передач

Газон NEXT переходит с 5- на 6-ступенчатую коробку передач

Компания «Современные транспортные технологии» (СТТ) начала поэтапный перевод среднетоннажных грузовиков Газон NEXT с 5-ступенчатой коробки передач на усовершенствованную 6-ступенчатую.

В конструкцию трансмиссии внесен целый комплекс инженерных доработок.

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Первыми обновленную коробку получили все машины серии Газон NEXT 10.0. Появление повышающей шестой передачи позволяет снижать обороты двигателя на трассовых режимах. Это уменьшает уровень шума, продлевает ресурс мотора и экономит около одного литра топлива на каждые 100 км пробега. С января 2027 года усовершенствованная трансмиссия станет базовой и для грузовиков линейки «Газон NEXT 8.7».

Помимо добавления шестой ступени, инженеры доработали механизм выбора передач: внедрена дополнительная промежуточная фиксация рычага в нейтральном положении, так называемая «вторая нейтраль», что делает переключение более четким и информативным для водителя.

Для повышения долговечности усилена ступица синхронизатора первой передачи и заднего хода, а также введена дополнительная фиксация гайки крепления шестерни четвертой передачи. Применение трехкромочной манжеты вторичного вала существенно снижает риск утечек масла.

Реализованные изменения устраняют типичные эксплуатационные сложности коммерческого транспорта – затрудненное переключение, самовыключение передач и утечки масла.

О том, как сервисные кампании влияют на надежность техники, «За рулем» уже рассказал на примере Lada Iskra.

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