В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen c полным приводом и приятной ценой

Volkswagen Tiguan L Pro из Китая предлагается в России с ценой от 3,5 млн рублей

Объявления о новых Volkswagen Tiguan L Pro с китайского рынка появляются в России все чаще: только на одном классифайде набралось несколько сотен таких машин. Взять можно и из наличия, и под заказ. Переднеприводные версии стартуют с 3,5 млн рублей, полноприводные – с 4 млн.

Московская компания, например, обещает привезти свежий кроссовер из Китая примерно за пару недель и просит за него 3 750 000 рублей. В оснащении – цифровая приборная панель с 10,3-дюймовым экраном, мультимедиа с сенсорным дисплеем и сиденья, отделанные эко-кожей.

Volkswagen Tiguan L Pro

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Светодиодные фары и фонари, датчик света, двухзонный климат-контроль, электропривод багажника, подогрев передних сидений, охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, система автоматической парковки – для такой цены список вполне приличный, причем перечисленным он не ограничивается.

А вот силовой агрегат тут базовый: 1,5-литровый турбированный мотор на 160 сил, сопряженный с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод, само собой, только передний.

Полный привод

Самый распространенный среди таких «Тигуанов» вариант – с 2,0-литровым 220-сильным турбомотором, роботом и полным приводом – даже под заказ стоит от 4 000 000 рублей. Привезти его в Россию готовы, к примеру, в Новосибирске. В Москве и Подмосковье минимальные ценники на такую версию подбираются к 4 500 000 рублей, в Воронеже – 4 600 000.

Машины из наличия обойдутся сопоставимых денег. Скромнее всего оценен уже привезенный Tiguan L Pro без пробега в Омске – от 4 570 000 рублей. В Саратове за него просят от 4 640 000, в Оренбурге и Нижнем Новгороде – от 4 650 000 рублей.

В Симферополе, Пятигорске, Кемерово, Сочи, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Барнауле, Бузулуке и Самаре минимум держится в пределах 4 700 000 рублей.

Дальше планка поднимается: 4 700 000-4 800 000 рублей – это Челябинск, Тольятти, Набережные Челны, Томск, Нягань, Екатеринбург, Казань, Липецк, Уфа, Чебоксары и снова Нижний Новгород.

Интерьер Volkswagen Tiguan L Pro

Дороже всего Tiguan L Pro продаются в автосалонах крупных дилерских компаний. В Москве и Нижнем Новгороде цены на них начинаются ориентировочно от 4 990 000 рублей.

В Казани и Краснодаре – от 5 050 000, в Санкт-Петербурге – от 5 100 000, а в Екатеринбурге – от 5 200 000 рублей. По сравнению с заказом у частных перегонщиков переплата выходит ощутимой.

О подержанном Tiguan за разумные деньги «За рулем» уже подробно рассказывал.

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