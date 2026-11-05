В РФ начали продавать особую версию популярного кроссовера: особенности и цены
Купить кроссовер Haval H7 в топовой комплектации «Космо» теперь можно у официальных дилеров Haval Pro – о начале продаж объявило российское представительство Great Wall. За автомобиль просят 4 249 000 рублей.
Главная примета новой версии – выдержанная в черном стилистика кузова. Глянцевым покрытием обзавелись шильдики Haval, H7 и 4WD, рейлинги, корпуса наружных зеркал и крепления расширителей колесных арок. Довершают образ черные легкосплавные диски и тонированные задние фонари.
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Палитра, правда, скромная: на выбор только «галактический черный» либо «терракотовый сапфир». Внутри – та же история. Салон отделан исключительно черным, включая потолок.
Оснащение и технические характеристики
По части комфорта прибавка есть, причем касается она не только водителя. Кресло получило регулировку поясничной поддержки в четырех положениях, а передние сиденья – вентиляцию, которая обдувает и подушку, и спинку одновременно. Пассажирам второго ряда добавили солнцезащитные шторки в дверях.
Техника осталась прежней. Под капотом – тот же 2,0-литровый бензиновый турбомотор экологического класса «Евро-6», который выдает 231 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Трудится он в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом и системой автоматически подключаемого полного привода (Torque-On-Demand). С места до 100 км/ч такой кроссовер ускоряется за 7,8 секунды.
Из прочего оснащения – цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным дисплеем на 14,6 дюйма, платформа онлайн-сервисов «Яндекс Авто» и VK Видео. В зависимости от комплектации предусмотрены проекция на лобовое стекло, панорамная крыша с люком, аудиосистема с десятью динамиками, включая сабвуфер, и комплекс систем помощи водителю. Цены на модель такие: «Премиум» – 3 999 000 рублей, «Техно+» – 4 199 000, «Космо» – 4 249 000.
О том, как Haval чувствует себя на российском рынке в октябре 2026 года, «За рулем» уже рассказывал.
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