Volga начали продавать онлайн со скидками

Volga предложила скидку 6% при покупке машин онлайн

Марка Volga добралась до платформы «СберАвто». Теперь через сервис можно купить все три модели бренда – кроссоверы K50 и K40 плюс седан C50. На каждую из них распространяется скидка 6%. Об этом рассказали в пресс-службе марки.

Сделку, по сути, реально провести целиком удаленно: выбрать модель и комплектацию, оформить заказ – все онлайн. Забирать машину придется уже в официальном дилерском центре Volga. Кстати, по данным компании, именно через «СберАвто» проходит каждая вторая онлайн-сделка по покупке автомобиля в России.

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Ранее Volga уже давала скидку на кроссовер K50 – правда, только при оплате наличными.

Характеристики и цены Volga K50, K40 и C50

Флагманский K50 получил двухлитровый бензиновый турбомотор на 238 л. с., восьмиступенчатый автомат, полный привод и адаптивную подвеску. Онлайн такой кроссовер предлагают от 3 949 000 руб.

У K40 вариантов силовой установки два. Переднеприводная версия – это двигатель 1.5 на 147 л. с. в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой. Двухлитровый мотор на 200 л. с. идет с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода. Цены стартуют от 2 649 000 руб.

Седан C50 оснащается двухлитровым бензиновым турбодвигателем с непосредственным впрыском – на 150 либо 200 л. с. В обоих случаях с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка. За седан просят от 2 925 000 руб.

На все модели действует гарантия пять лет или 150 тыс. км пробега.

О том, какая модель российской сборки недавно исчезла из продажи, «За рулем» уже рассказывал.

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