На что обращать внимание при смене шин

Роспотребнадзор: замена шин в автосервисах должна производиться с выдачей чека

Подкачка колес и замена шин – работы, которые обычно идут при самом клиенте, так что бумажного следа после них легко не обнаружить. Роспотребнадзор между тем напоминает: квитанция, талон, жетон или кассовый чек в таких случаях нужны, причем это не формальность, а документ, на который потом можно опереться в споре.

«Договор, исполняемый в присутствии потребителя – подкачка, замена шин – может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека», – заявили в ведомстве.

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Иначе обстоит дело, когда автомобиль остается на шиномонтаже. Тогда исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где перечислены комплектность машины, имеющиеся повреждения и дефекты, а также сведения о предоставленных запасных частях и материалах – с наименованием, описанием и ценой.

Еще один момент: если потребитель просит сделать что-то сверх оговоренного, такая просьба тоже должна быть закреплена договором.

Что проверить при выдаче автомобиля

Машину возвращают не сразу после гайковерта – сначала клиент сам убеждается, что объем и качество работ его устраивают. Осмотреть стоит и комплектность, и техническое состояние, и исправность, и то, как в итоге выполнены услуги. Нашли недочеты – говорите о них исполнителю сразу, не отъезжая.

Дальше у потребителя есть выбор: потребовать устранить недостатки бесплатно, скинуть цену за работу, сделать все заново без доплаты либо вернуть расходы на исправление своими силами или силами третьих лиц.

Отдельная история – сезонность. В Минтрансе РФ ранее советовали переходить на зимние шины, как только среднесуточная температура опускается до +5-7 °C и приходят постоянные заморозки.

При этом технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещает ездить на летних шинах с декабря по февраль.

В том, почему новые ограничения для автосервисов могут поднять цены на ремонт, «За рулем» уже разбирался.