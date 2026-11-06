На что обращать внимание при смене шин
Подкачка колес и замена шин – работы, которые обычно идут при самом клиенте, так что бумажного следа после них легко не обнаружить. Роспотребнадзор между тем напоминает: квитанция, талон, жетон или кассовый чек в таких случаях нужны, причем это не формальность, а документ, на который потом можно опереться в споре.
«Договор, исполняемый в присутствии потребителя – подкачка, замена шин – может оформляться путем выдачи квитанции, жетона, талона или кассового чека», – заявили в ведомстве.
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Иначе обстоит дело, когда автомобиль остается на шиномонтаже. Тогда исполнитель обязан одновременно с договором составить акт, где перечислены комплектность машины, имеющиеся повреждения и дефекты, а также сведения о предоставленных запасных частях и материалах – с наименованием, описанием и ценой.
Еще один момент: если потребитель просит сделать что-то сверх оговоренного, такая просьба тоже должна быть закреплена договором.
Что проверить при выдаче автомобиля
Машину возвращают не сразу после гайковерта – сначала клиент сам убеждается, что объем и качество работ его устраивают. Осмотреть стоит и комплектность, и техническое состояние, и исправность, и то, как в итоге выполнены услуги. Нашли недочеты – говорите о них исполнителю сразу, не отъезжая.
Дальше у потребителя есть выбор: потребовать устранить недостатки бесплатно, скинуть цену за работу, сделать все заново без доплаты либо вернуть расходы на исправление своими силами или силами третьих лиц.
Отдельная история – сезонность. В Минтрансе РФ ранее советовали переходить на зимние шины, как только среднесуточная температура опускается до +5-7 °C и приходят постоянные заморозки.
При этом технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» прямо запрещает ездить на летних шинах с декабря по февраль.
В том, почему новые ограничения для автосервисов могут поднять цены на ремонт, «За рулем» уже разбирался.
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