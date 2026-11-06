АВТОАЗ продлил распродажу Лада: подробности

АВТОВАЗ продлил прямые скидки на автомобили Lada на ноябрь

Октябрьская акция плавно переехала в ноябрь: «АВТОВАЗ» продлил прямые скидки и выгоды на новые автомобили LADA, преимущественно 2024 и 2025 годов выпуска. Размер экономии привязан к конкретной модели и году сборки, так что разброс получается солидный.

Скидки на Granta Sport, Niva Sport и Largus

Спортивные седаны Granta Sport и Sportline подешевеют на 50 000 рублей, если речь о машинах 2024 года, и на 20 000 – если автомобиль собран в 2025-м. Для лифтбеков с теми же индексами выгода выше: 70 000 и 40 000 рублей соответственно.

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Внедорожник Niva Sport – единственная позиция в списке, где скидка привязана только к 2025 году: 30 000 рублей.

Семейство Largus тоже участвует. Универсалы Largus и Largus Cross, а также фургон Largus 2024-2025 годов выпуска отдают со скидкой 130 000 рублей.

Отдельная история – битопливные Largus CNG в кузовах универсал и фургон. Здесь прямая скидка составляет 160 000 рублей, к ней добавляется дополнительная на 130 000 рублей; действует все это на машины 2024-2025 годов.

Vesta CNG, Aura и коммерческие версии

Седан Vesta CNG можно взять со скидкой 160 000 рублей.

Бизнес-седан Aura 2024-2025 годов выпуска – минус 100 000 рублей от цены.

Такая же выгода положена коммерческим Granta и Niva производства «ПСА ВИС-АВТО»; предложение распространяется на автомобили 2024-2025 годов.

О том, как скидки помогают продавать машины прошлых лет, «За рулем» рассказывал на примере Volga.

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