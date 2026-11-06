Немцы придумали новый способ очистки машины от снега

Mercedes запатентует систему очистки машин от снега сжатым воздухом

Mercedes-Benz представил инновационную систему очистки крыши автомобиля от снега с помощью сжатого воздуха. Соответствующая патентная заявка уже опубликована немецким патентным ведомством.

Пневматические форсунки, встроенные прямо в элементы крыши и рейлинги, – такую идею предложили инженеры. На схематичном рисунке универсала видно: с каждой стороны, спереди и сзади, размещено по два сопла.

Кстати, вариантов исполнения два. Форсунки могут стоять на месте постоянно, а могут выдвигаться – и это, по сути, делает систему куда гибче в использовании.

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Как все работает? Водитель нажимает кнопку, и мощный поток воздуха бьет по кромке крыши возле дверных проемов. Снег слетает быстро, а главное – он уже не посыплется внутрь, когда человек открывает дверь. Мелочь на первый взгляд, зато зимой из-за такой мелочи салон превращается в лужу.

Правда, о том, доберется ли технология до серийных машин, в компании пока молчат. Никаких комментариев на этот счет не прозвучало.

О других технических решениях, которые упрощают жизнь водителя, «За рулем» рассказывал на примере замены аккумулятора.

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