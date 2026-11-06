Ford готовит дешевого «убийцу» китайских пикапов: он выйдет на рынок в 2027 году

Джим Фарли: в 2027 году выйдет доступный среднеразмерный пикап Ford

Еще один среднеразмерный пикап появится у Ford – и это точно не электрический Fathom. О планах гендиректор компании Джим Фарли рассказал во время отчета о прибыли за третий квартал, на это обратил внимание CarBuzz. Задача у новинки вполне конкретная: дать отпор пикапам китайского производства.

Сроки Фарли назвал прямо: в 2027 году Ford «запустит доступный среднеразмерный пикап для международных рынков». Главный козырь здесь – цена. Базовая стоимость материалов по расчетам должна оказаться на 20% ниже, чем у Ranger, а значит, и конечный ценник можно сделать привлекательнее. По сути, Фарли метит в ту же аудиторию, которую Maverick уже привел в салоны в США: людей, которые прежде вообще не рассматривали пикапы Ford. Повторить этот трюк, но в мировом масштабе, – вот его амбиция.

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Забавный момент: бороться с китайскими грузовиками Ford, вполне вероятно, будет их же руками. Фарли не исключает, что машину разработают партнеры компании в Китае. В начале сентября Automotive News писал о его поездке туда – там он высказался в поддержку партнерства с Jiangling Motors (JMC) и заявил, что хочет его расширить. У JMC есть пикапы Yuhu, и они вполне могли бы лечь в основу модели под маркой Ford. Примеры в отрасли имеются: Volkswagen Amarok построен на базе Ranger, а Mitsubishi Triton недавно превратился в Honda.

Что касается домашнего рынка, там у Ford сейчас четыре линейки пикапов – Maverick, Ranger, F-150 и Super Duty, и в скором времени к ним добавится электрический Fathom. За пределами США картина другая: F-150 продается ограниченно, а основную нагрузку несет Ranger. Так что места для новой модели хватает.

Хотя новинку и называют «международной», до Америки она тоже может добраться. Ранее Фарли говорил президенту Трампу, что Ford запускает в США новый «доступный бензиновый пикап» – выпускать его собираются на заводе Blue Oval City в Теннесси с 2029 года.

О другой практичной новинке, рассчитанной на покупателей, которым важна цена, «За рулем» уже рассказывал.

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