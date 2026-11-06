Таксопарки перечислили самые надежные и долговечные автомобили: список моделей

НАТ: Kia Rio, Hyundai Solaris и Skoda Octavia служат в такси до 10 лет

Самые выносливые машины, способные проработать в линии до десяти лет, перечислили члены правления Национальной ассоциации таксопарков (НАТ). Лидерами среди долгожителей остаются Kia Rio и Hyundai Solaris: экземпляры 2017-2018 годов выпуска уже подбираются к десятилетнему рубежу, и немало таких машин по-прежнему выходит на линию в регионах. Об этом сообщил руководитель таксопарка «Таксимания» Георгий Балашов.

Причина, по его словам, вполне прозаичная. Обе модели давно зарекомендовали себя как одни из самых надежных, а затраты на их обслуживание и ремонт предсказуемы – таксисты это ценят.

«В первую очередь это Kia Rio и Hyundai Solaris. На мой взгляд, это наиболее удачное сочетание надежности и срока службы. Эти автомобили дольше других эксплуатировались в такси, многие продолжают работать в других регионах», – отметил Балашов.

Похожего мнения придерживается руководитель таксопарка «Снежок» Адилет Кыдыралиев. В списке моделей, которые способны отслужить долго, у него тоже Kia Rio – правда, в компании с Volkswagen Polo.

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В парке F1rst, как рассказал его глава Дмитрий Назаров, до сих пор работают Kia Rio, Hyundai Solaris и Škoda Octavia 2019-2020 годов выпуска. Чем старше становится машина, тем чаще ее приходится обслуживать – это уже закономерность. Характерная болячка Škoda Octavia, по наблюдениям Назарова, – неисправности рулевых реек.

Иначе обстоят дела в премиальном сегменте. Отдельные BMW и Mercedes-Benz, по оценке руководителя таксопарка «Под Садовым» Андрея Шепета, способны пройти до 700 тыс. км без ремонта двигателя. Теоретически похожий пробег выдерживает и коробка передач.

«Однако за такой пробег потребуется немало работ по ходовой части, а дешевыми такие ремонты не назовешь», – заметил он.

В более массовых сегментах планка скромнее: 400 тыс. км там считается обычным делом. Вот только после этой отметки автомобиль, как правило, начинает требовать серьезных вложений.

Китайские марки представители таксопарков оценивают по-разному. Geely и Haval получили положительные отзывы: в компании Назарова машины Geely эксплуатируются с 2023 года, и эксперт называет их довольно надежными, как и Haval.

А вот к части моделей Chery у перевозчиков есть претензии. Около 10% автомобилей Chery Tiggo 7 в парке Назарова регулярно простаивают из-за неисправностей коробок передач.

Срок эксплуатации китайских машин в такси глава «Такси Т+» Станислав Антонов оценил в три-пять лет. Корейские модели, для сравнения, по его словам, успешно использовались пять – семь лет.

Средний срок жизни автомобиля в такси представители НАТ называют таким же – от пяти до семи лет. Связано это прежде всего с интенсивностью использования: ежедневно машина проходит куда большие расстояния, чем личный транспорт.

«После этого существенно растут затраты на обслуживание и ремонт, а техническое состояние машины уже не позволяет в полной мере обеспечивать надежность и безопасность перевозок», – отметили в НАТ.

О том, за что китайские автомобили в Британии хвалят и ругают, «За рулем» уже рассказал.

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