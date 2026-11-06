Как доказать, что в момент аварии за рулем был другой человек? Объяснение юриста

Доказать, что за рулем в момент ДТП был не собственник, поможет экспертиза

Собственник автомобиля и человек за рулем в момент аварии – далеко не всегда одно и то же лицо. Доказать, что управлял машиной кто-то другой, вполне реально: в ход идут свидетельские показания, съемка видеорегистратора и записи камер наружного наблюдения. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«Если речь идет о серьезных последствиях аварии, может быть проведена экспертиза, в том числе со снятием отпечатков пальцев или следов крови на руле – как правило, в рамках уголовного дела», – сказал адвокат.

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Есть и более сложные ситуации – когда водитель скрылся с места ДТП или находился в состоянии опьянения. Тут, по словам Воропаева, нужны серьезные доказательства. В рамках административного дела сгодятся, к примеру, билеты, подтверждающие, что человек в тот момент был в другом регионе, либо транзакции с банковской карты.

Отдельно юрист обратил внимание на поведение страховой компании: задерживать возмещение по такому ДТП она не может. На выплату отводят 20 календарных дней, а начиная с 21-го дня течет неустойка – 0,5% за каждый день просрочки. Помимо этого, за неудовлетворение требований в добровольном порядке суд вправе взыскать штраф в размере 50% от невыплаченного возмещения.

О том, как новые правила и сборы отражаются на кошельке автовладельцев, «За рулем» уже рассказывал.

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