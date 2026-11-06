Volvo запатентовала в России новый бренд

Компания Volvo зарегистрировала в России бренд Penta

Шведская Volvo Trademark Holding AB закрепила за собой в России бренд Volvo Penta. Сведения об этом «Газете.Ru» предоставили в Rusprofile – сервисе, который проверяет контрагентов.

Товарный знак и сфера применения

Исключительное право на знак рассчитано до декабря 2035 года. Под ним можно выпускать грузовой и сельскохозяйственный транспорт, водную технику, детали для машин, а также оказывать услуги по ремонту и обслуживанию.

Volvo Penta – дочерняя компания шведского Volvo Group, которая занимается судовыми и промышленными двигателями: от разработки до обслуживания. Компания появилась в 1907 году в шведском Шевде, где создавали первый судовой двигатель B1.

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В 1927 году организация получила заказ на двигатели для первого легкового автомобиля Volvo. В 1935 году Volvo выкупила акции Penta, после чего Volvo Penta стала частью Volvo Group. Сейчас она поставляет моторы и силовые установки для прогулочных и «рабочих» катеров, яхт, а также дизельных электростанций судового и промышленного назначения.

Уход из России и продажа активов

Официальные поставки Volvo Penta в Россию остановились в 2022 году. Комплектующие сейчас попадают на рынок через параллельный импорт – этим занимаются бывшие дилеры подразделения, в частности ООО «Эволвента Групп».

За российское направление Volvo Group отвечало АО «Вольво Восток» – дочерняя структура концерна, которая вела производство, продажи и сервис коммерческой техники. В марте 2022 года Volvo Group приостановила в стране производство и продажи.

В сентябре 2023 года Минпромторг сообщил о передаче российских активов Volvo местному инвестору. На первом этапе операционный контроль над рядом структур получил предприниматель Игорь Ким. Позже производственные активы продали группе «Промышленные инвестиции», связанной с Дмитрием Стрежневым: 23 ноября 2023 года ее структура АО «АМО» приобрела АО «Вольво Восток», бывший завод Volvo Trucks в Калуге и компанию «Вольво Компоненты».

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