Скидки до 150 тысяч: популярные в РФ кроссоверы можно купить заметно дешевле

Omoda ввела скидки до 150 тысяч рублей на кроссоверы C5 и C7 в России

В ноябре кроссоверы Omoda C5 и C7 в России получили новые скидки по программе бренда – максимальная выгода достигает 150 тыс. рублей. Правда, одновременно из прайс-листа C7 пропали цены на пять комплектаций 2025 года, из-за чего минимальная стоимость без учета скидок подросла. Что в итоге изменилось для покупателей?

Omoda C5: скидка 100 тыс. на все версии

Для C5 специальная программа действует на все четыре комплектации, причем везде выгода одинаковая – 100 тыс. рублей. Рекомендованные розничные цены не трогали: они по-прежнему лежат в диапазоне от 2 399 000 до 2 929 000 рублей. Со скидкой машина стартует с 2 299 000 рублей.

Если смотреть по исполнениям, картина такая: «Актив» – 2 399 000 рублей без выгоды и 2 299 000 со скидкой, «Драйв» – 2 629 000 и 2 529 000, «Стиль» – 2 779 000 и 2 679 000, вторая версия «Стиль» – 2 929 000 и 2 829 000 рублей.

Omoda C5

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Под капотом у всех версий C5 – 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л. с. Переднеприводные машины идут с шестиступенчатым роботом, полноприводная – с семиступенчатым. Заявленный расход в смешанном цикле: 7,4 и 8,3 литра на 100 км соответственно.

Уже в базовой «Актив» есть светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, камера заднего вида, задние парктроники, обогрев передних сидений, руля и лобового стекла, а также мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном. Дорогие комплектации добавляют двухзонный климат-контроль, систему кругового обзора, электропривод двери багажника, 15,6-дюймовый дисплей и другие опции.

Omoda C7: 150 тыс. только для одной версии

У C7 новая выгода в 150 тыс. рублей предусмотрена лишь для переднеприводной комплектации «Драйв» 2026 года выпуска. С ней автомобиль стоит 2 949 000 рублей – это на 4,8% меньше базовой цены в 3 099 000 рублей. Полноприводным версиям такая скидка не положена.

Omoda C7

В актуальном прайсе остались три комплектации: переднеприводная «Драйв» за 3 099 000 рублей (со скидкой – 2 949 000), полноприводная «Драйв» за 3 299 000 и полноприводная «Стиль» за 3 499 000. У двух последних выгода не предусмотрена.

Одновременно из предложения C7 исчезли цены пяти комплектаций 2025 года: переднеприводных «Актив» и «Драйв», а также полноприводных «Актив», «Драйв» и «Стиль». Раньше они стоили от 2 939 000 до 3 499 000 рублей без учета дополнительных выгод.

После того как из прайса убрали самую доступную «Актив» 2025 года, минимальная базовая цена C7 выросла на 160 тыс. рублей, или на 5,4%, – с 2 939 000 до 3 099 000 рублей. Но с новой скидкой переднеприводный кроссовер теперь можно взять за 2 949 000 рублей. Это всего на 10 тыс. рублей больше прежней минимальной цены модели без скидок.

Все три комплектации в текущем прайсе оснащаются 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. До сотни переднеприводная версия разгоняется за 10,4 секунды, полноприводная – за 11,4. Средний расход топлива – 7,5 и 8,0 литра на 100 км соответственно.

В оснащение C7 входят светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также мультимедийная система с 15,6-дюймовым экраном. Начиная с переднеприводной «Драйв» добавляются система кругового обзора и электропривод багажника. Более дорогое исполнение предлагает дополнительные опции, включая расширенный набор систем помощи водителю.

Скидки по программе бренда на обе модели действуют при единовременной покупке автомобиля и не сочетаются с кредитными программами.

О похожих ноябрьских скидках на автомобили «За рулем» уже рассказывал.

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