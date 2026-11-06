Рама, полный привод, понижайка, АКП — добротный внедорожник за 1,7 млн рублей

«За рулем» объяснил, на что обратить внимание при покупке подержанного Kia Mohave

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев составил список наиболее надежных больших кроссоверов и внедорожников с пробегом 150-250 тысяч км.

Если вы ищете такую машину с бюджетом до 2 млн рублей, то один из вариантов, на который вы обратите внимание, – это Kia Mohave. Цена машин с пробегами менее 200 тысяч км – от 1,7 млн рублей.

Это действительно большой рамный внедорожник: длина 4880 мм, клиренс 217 мм. Паспортный объем багажника составляет 1045 литров, но это по американскому стандарту «до потолка», с полкой будет примерно вдвое меньше...

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Полный привод у Kia Mohave бывает двух типов. У базовой версии муфта автоматически подключает переднюю ось, у дорогих – постоянный полный привод, тоже с многодисковой муфтой. Есть понижающая передача.

А как дела с ресурсом узлов и агрегатов? Как чувствуют себя рама и кузов Mohave, когда возраст переваливает за десять лет?

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– На машинах старше 12 лет бензиновый атмосферник 3.8 (274 л.с.) почти не встречается. Оно и к лучшему, он довольно капризный: течи, слаба цепь привода ГРМ, высок угар масла, ненадежны катушки зажигания.

Дизель 3.0 (250 л.с.) с чугунным блоком – благополучный агрегат без каких-либо индивидуальных недугов. Основные заботы связаны с засорением чего-нибудь – чаще системы впуска и клапана EGR. Цепь служит 200 тысяч км. Некачественное топливо плохо переносят ТНВД и форсунки – норма для всех современных дизелей.

Сочетается с автоматом A8TR1, который при нормальном обслуживании служит до 300 тысяч км.

Защита от коррозии не лучшая – без дополнительного антикора быстро ржавеют рама, капот, рамка лобового стекла, дверь багажника. К специфическим болячкам отнесем датчики уровня в пневмоподвеске и шлицевые соединения трансмиссии. В целом машина очень надежна, хвалят почти безотказные электрику и электронику.

Вердикт: все нормально, кроме коррозии.

Другие живучие большие полноприводники с пробегом — в статье «За рулем»!