Zeekr выпустит внедорожник, который станет конкурентом Гелендвагена

Бросит вызов G-Class: что известно о новом внедорожнике Zeekr

Zeekr присматривается к люксовому сегменту, где главным ориентиром остается Mercedes-Benz G-Class. Пока речь не о готовой модели, а о проекте: он находится на ранней стадии технико-экономического обоснования. Официального одобрения от руководства компании, по сути, еще нет – без него о серийной машине говорить рано. Если зеленый свет все-таки дадут, «квадратный» внедорожник может встать на конвейер в 2028-2029 годах.

Классические рамные внедорожники здесь не ориентир. По данным источников, новинку собираются строить вокруг несущего или полунесущего кузова. В основе концепции – независимо управляемые электромоторы, пневматическая подвеска и продвинутая электроника. Ставка сделана не на механическую внедорожную начинку, а на распределение крутящего момента между двигателями.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Опыт у марки уже имеется. Четырехмоторный 001 FR получил карбидокремниевые моторы, а с их помощью реализована система управления вектором тяги – вплоть до «танкового разворота». Для бездорожья, правда, нужна другая калибровка: приоритетом становится контроль крутящего момента при преодолении неровностей.

В качестве базиса рассматривается 900-вольтовая гибридная платформа. Дальнейшая судьба машины, впрочем, зависит от решения руководства: официального одобрения у проекта пока нет.

О том, как оценивают китайские автомобили в Европе, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!