Владельцы Li Auto стали получать сообщения о фейковом отзыве авто

В Li Auto сообщили о рассылке поддельных уведомлений об отзывной кампании

Юридический департамент Li Auto ( Lixiang) предупредил: по адресам владельцев машин рассылают фальшивые уведомления об отзывной кампании. Об этом пишет ITHome. Автовладельцев просят не открывать ссылки из таких сообщений и не делиться с отправителями личными данными.

Что именно предлагают получателям? По сведениям издания, им приходят письма о якобы запущенном отзыве автомобилей для ремонта подушек безопасности. Подтвердить участие в кампании и зарегистрироваться на указанном сайте нужно в течение двух часов – иначе, как уверяют авторы рассылки, бесплатный ремонт отменят.

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В самой компании заявляют прямо: отзыва по такой схеме не проводится, а сайт из сообщений к Li Auto никакого отношения не имеет. Все данные о подобной кампании назвали недостоверными. Какие именно последствия ждут того, кто перейдет по фишинговой ссылке, производитель не уточнил. Зато владельцам посоветовали не передавать мошенникам персональную информацию.

Кстати, тем, кто уже оставил свои данные, рекомендуют позаботиться о защите личных сведений. Если из-за действий злоумышленников было утрачено имущество, путь один – обращаться в полицию.

Плюс ко всему юрдепартамент Li Auto заявил о намерении добиваться наказания виновных через суд. Компания попросила автомобилистов передавать ей доказательства мошеннической рассылки, если такие имеются.

О том, как за рубежом относятся к китайским автомобилям, «За рулем» уже рассказывал.

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