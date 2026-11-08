Южнокорейский торговец попался в Японии на контрабанде машин для россиян

В Японии арестовали корейца по делу о контрабанде в РФ мощных автомобилей

В Японии правоохранители вскрыли канал нелегальной отправки подержанных машин в Россию – в обход действующих санкций. О деле сообщило агентство JIJI.

Схема через порт Хамада

Главный фигурант – Ким Джун-хо, гражданин Южной Кореи, проживающий в Осаке. По версии следствия, в одиночку он не работал: у предпринимателя был второй соучастник, личность которого пока не установлена.

Разрешения от министерства экономики, торговли и промышленности Японии подельники не получали, хотя без такой бумаги экспорт невозможен. Машины, тем не менее, ушли: из порта Хамада на грузовом судне отправили 73 подержанных автомобиля. Общая таможенная стоимость партии – порядка 229 млн иен, то есть около 118,5 млн рублей. Поставки шли в сентябре и ноябре прошлого года.

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Первое обвинение в практике Японии

В местном управлении безопасности подчеркнули: обвинение за контрабанду автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра в судебной практике страны предъявлено впервые.

Летом 2023 года Токио резко ужесточил экспортные ограничения в отношении Москвы. Под полный запрет тогда попали бензиновые и дизельные машины с моторами свыше 1900 куб. см, а также все гибриды и электромобили.

О планах популярного в России бренда расширить линейку в 2027 году «За рулем» уже рассказывал.

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