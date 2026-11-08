Удлиненный BMW 3 Series нового поколения: что изменилось

Появились изображения и характеристики нового поколения BMW 3 Series для КНР

В базе китайского Министерства промышленности и информатизации появились сертификационные снимки и данные удлиненной «трешки» BMW, предназначенной для местного рынка. Восьмое поколение модели проходит под внутренним индексом G58. Как пишет Autohome, до дилеров в Китае машина доберется в течение 2027 года.

BMW 3 Series

Экстерьер решен в стилистике Neue Klasse. От привычной выступающей решетки радиатора в Мюнхене отказались: «ноздри» теперь вписаны в единую горизонтальную черную полосу, которая тянется поперек носа и смыкается с головной оптикой. Сами фары заметно сузились, а дневные ходовые огни поставлены вертикально. На капоте, между прочим, появились две выраженные продольные складки, идущие от эмблемы.

BMW 3 Series

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В профиль длиннобазный седан легко отличить от глобальной версии по полускрытым дверным ручкам. Крыша – панорамная, из цельного темного стекла. Габариты такие: 4865 мм в длину при колесной базе 2970 мм. От предшественника новинка отличается прибавкой в 27 мм и 9 мм соответственно, зато относительно стандартной европейской версии база выросла сразу на 110 мм.

Судя по сертификационным документам, на рынок автомобиль выйдет в двух модификациях – 325L и 330L. Обе комплектуются двухлитровым турбомотором семейства B48: 211 л.с. в первом случае и 258 л.с. во втором. Максимальная скорость – 233 и 250 км/ч, снаряженная масса – 1740 и 1753 кг. Диски предложат на 19 и 20 дюймов, а среди опций значатся тормозные суппорты синего цвета и задний спойлер.

Интерьер BMW 3 Series

Что до интерьера, китайский седан, как ожидается, повторит глобальную версию новой «трешки». Правда, привычной приборной панели здесь не будет – ее заменит проекционный дисплей на лобовом стекле.

Интерьер BMW 3 Series

Центральный экран – 18-дюймовый, развернутый к водителю.

О том, за что в Европе хвалят и ругают китайские автомобили, «За рулем» уже подробно рассказывал.

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