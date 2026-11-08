Рекорд на рынке электромобилей: какая модель обошла всех в октябре

«Автостат»: продажи электрокаров в России в октябре выросли в 2,5 раза

В октябре россияне купили 4030 электромобилей – результат в 2,5 раза выше, чем за тот же месяц годом ранее, когда было 1614 машин.

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Такого объема продаж сегмент еще не показывал: по данным «Автостата», это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. О цифрах рассказал глава «Автостата» Сергей Целиков.

Доля BEV на рынке новых легковых автомобилей тоже подросла – до 3%. Для сравнения: в сентябре было 2,6%, в августе 1,9%, в июле 1,3%. В первом полугодии показатель держался на уровне 0,6%.

Среди моделей лидером октября стал Changan Qiyuan Q05 – 1085 штук. Следом идет Toyota BZ3X с 983 машинами, затем Evolute I-Joy (593), Umo 5 (395) и Avatr 11 (95).

«За рулем» уже рассказывал , что Geely Galaxy Starship 7 (в России - Geely EX5) получил полный привод.

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