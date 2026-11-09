Автохамы остаются безнаказанными: закон об опасном вождении снова забуксовал

«Ъ»: Госдума рекомендовала отклонить законопроект о наказании за опасное вождение

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству выступил против законопроекта, который вводил ответственность за опасное вождение. Документ, по мнению депутатов, утратил актуальность. Окончательно вопрос рассмотрят на пленарном заседании 12 ноября – об этом пишет «Коммерсантъ».

Почему законопроект признали устаревшим

Само понятие «опасное вождение» появилось в ПДД еще в 2016 году. Санкций за него в КоАП так и не прописали – с тех пор и тянется история с попытками навести порядок в этой сфере.

Последний вариант внесла ЛДПР в 2024-м: за первый случай предлагали штраф 3-5 тыс. рублей, за повторный – лишение прав до трех месяцев. Правительство инициативу поддержало, а в октябре 2024-го документ прошел первое чтение.

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Теперь комитет говорит о «правовой неопределенности» термина. Правительство просили доработать правила, но этого так и не сделали; МВД, по данным «Ъ», вопросом не занимается.

«Прежде чем выдвигать предложение об ответственности, нужно, чтобы в ПДД были четкие критерии», – пояснил источник «Коммерсанта».

Лишение прав сочли слишком строгим

Лишение водительских прав – мера, по мнению депутатов, чересчур жесткая. К тому же, по их логике, ужесточений 2025 года за другие нарушения вполне достаточно.

Главред «За рулем» Максим Кадаков видит главную проблему в другом: признаки опасного вождения описать невозможно. «Нельзя понять, где заканчивается поведение нормального водителя, а где начинается хамство», – приводит его слова издание.

Отклонение законопроекта в такой ситуации выглядит логично. Правда, автохамы никуда не исчезают с дорог, а как с ними бороться – непонятно; сам Кадаков называет положение «ситуация безвыходная».

Полиция нашла обходной путь

Выход ищут через уголовное законодательство. С 2025 года суды применяют ст. 267.1 УК – «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

Наказание по этой статье может доходить до реального срока. Такой обходной путь полиция нашла на фоне пробуксовки административной ответственности.

О рисках езды на летней резине зимой «За рулем» уже рассказывал.

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