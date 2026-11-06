Обновленная Веста с мотором 1.8 и новыми опциями — цена известна

Lada Vesta с двигателем 1.8 и новыми опциями будет стоить от 1 885 000 рублей

АВТОВАЗ объявил о значительном обновлении семейства Lada Vesta – модель во всех вариантах кузова оснащается двигателем 1.8 нового поколения.

«Новый мотор развивает 132 л.с., а крутящий момент увеличился до 175 Нм. Благодаря улучшенным характеристикам максимальная скорость обновленной Vesta составляет 192 км/ч, разгон до 100 км/ч сократился до 10 секунд, а смешанный расход топлива снизился до 7,4 литра на 100 км. Увеличение крутящего момента во всем диапазоне оборотов делает двигатель более эластичным, а поездки – более комфортными и эффективными», – сообщила пресс-служба производителя.

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Такой мотор устанавливается на Весту во всех кузовных модификациях – седан, универсал, кросс-седан и кросс-универсал – начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Самая доступная Lada Vesta с новым двигателем в паре с 6-ступенчатой МКП обойдется в 1 885 000 рублей.

Доплата за вариатор – 5000 рублей к 6МКП и 50 000 к 5МКП;

Доплата за новый двигатель – 30 000 рублей.

Кроме того, отдельные комплектации доукомплектовали дополнительными системами комфорта и безопасности. В частности, версии «Кросс» обзавелись системой выбора режимов движения, которая меняет настройки двигателя и отклик противобуксовочной и противозаносной систем.

А топ-версия «Техно» получила систему электронного контроля давления в шинах, а также атмосферную подсветку приборной панели и обивок дверей.

Обновленные Весты уже начали отгружаться дилерам Lada.

Ранее «За рулем» рассказал, что битопливная Vesta CNG получила телематику и климат-контроль.

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