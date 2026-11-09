Автомобилистов предупредили об опасности старых шин даже при внешней целостности
Зимние шины, которым 8-10 лет, лучше не ставить на машину, даже если снаружи они кажутся вполне целыми. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.
По его словам, резина возрастом 3-4 года еще не считается старой – речь именно о покрышках, доживших до 8-10 лет. За такой срок в них нередко появляется грибок, который разрушает структуру резины.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
«Это грибковая плесневая культура, которую не очень видно, но которая фактически поедает резину. Именно по этой причине шины лучше не хранить в пакетах, так как это хорошая микросреда для того, чтобы грибок заселился», – пояснил Попов.
Даже при отсутствии видимых дефектов эксперт призвал не пользоваться такими колесами. Как минимум они теряют упругость и плотность – а это уже может обернуться проблемами на дороге, заключил он.
О том, чем опасны проблемы с резиной, «За рулем» рассказывал накануне сезона гололедицы.
Выбираете шины?Рекомендуем наших партнеров:
Koleso.ru
Широкий выбор зимних шин, низкие цены. Пункты выдачи и шиномонтажа по всей стране.
EURO DISKI
Работают 24/7. Бесплатный шиномонтаж. Есть возможность примерить понравившиеся диски на свой автомобиль
BS-TYRES
Расширенная гарантия, бесплатный шиномонтаж, хранение до монтажа со скидкой до 100%. Можно записаться онлайн.
Реклама:
ООО "САМ-МБ" ИНН: 5001048893, 2bL9aMPo2e49hMef4piUAtLNAk&ulp=https%3A%2F%2Fkoleso.ru%2Fcatalog%2Ftyres%2Fzima%2F
ООО «ЮЛТЭК ГРУПП», ИНН: 7721843761, ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6DQKti4kWV1oYSkMdqceZ8Bp7GNVnwHMS4h97e59XU1fygi6cw
ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" ИНН: 7725743655, 2bL9aMPo2e49hMef4phyWhPaLu&ulp=https%3A%2F%2Fwww.bs-tyres.ru%2Ftyres
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube