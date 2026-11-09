Автомобилистов предупредили об опасности старых шин даже при внешней целостности

Эксперт Попов: в старых шинах заводится не видный глазу грибок

Зимние шины, которым 8-10 лет, лучше не ставить на машину, даже если снаружи они кажутся вполне целыми. Об этом предупредил автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, резина возрастом 3-4 года еще не считается старой – речь именно о покрышках, доживших до 8-10 лет. За такой срок в них нередко появляется грибок, который разрушает структуру резины.

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«Это грибковая плесневая культура, которую не очень видно, но которая фактически поедает резину. Именно по этой причине шины лучше не хранить в пакетах, так как это хорошая микросреда для того, чтобы грибок заселился», – пояснил Попов.

Даже при отсутствии видимых дефектов эксперт призвал не пользоваться такими колесами. Как минимум они теряют упругость и плотность – а это уже может обернуться проблемами на дороге, заключил он.

О том, чем опасны проблемы с резиной, «За рулем» рассказывал накануне сезона гололедицы.