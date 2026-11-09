Nissan ускорит разработку дизайна новых авто вдвое с помощью ИИ

Nissan ускорил разработку дизайна новых автомобилей с помощью ИИ

В интервью Automotive News Мэтью Уивер, недавно ставший главным дизайнером Nissan, сообщил: путь от первого наброска до окончательного одобрения облика машины теперь занимает пять месяцев. Добиться такого ускорения удалось с помощью искусственного интеллекта.

Уивер пояснил: цифровые решения позволяют сократить время на разработку дизайна в два раза.

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Вот как описывает процесс сам дизайнер: «Мы показываем полнометражные фильмы об автомобиле так, как будто он движется по пустыне и снят, знаете ли, в Сахаре».

При этом Уивер убежден: технологии не отнимают работу у дизайнеров, а дают им больше возможностей. Один специалист, по его словам, теперь может сам выполнять роль арт-директора и предлагать массу вариантов внешности автомобиля.

С октября 2026 года Уивер занимает пост главного дизайнера Nissan. Одна из его целей – сделать модельный ряд смелее и оригинальнее по внешнему виду. Параллельно компания хочет сократить общий цикл разработки машин с 50 до 30 месяцев.

Внутренние согласования претерпели изменения: раньше финальное слово оставалось за комиссией примерно из десяти руководителей, теперь решение принимает группа из четырех человек.

Новый глава дизайна также занялся изучением китайского автопрома. Уивер регулярно наведывается в местные дизайн– и производственные студии Nissan, чтобы перенять опыт по качеству сборки и отделке.

Среди прочего команде интересны стекла, смонтированные заподлицо с поверхностями дверей и окон.

Технологии, дающие китайским совместным предприятиям возможность выпускать такие элементы с относительно небольшими затратами, должны помочь улучшить внешний вид массовых моделей Nissan.

О том, какие новинки готовят автопроизводители на ближайшие годы, «За рулем» уже рассказывал.

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