Селектор режимов движения и другие новые опции Весты — полный список и цены

«За рулем» перечислил все новые опции модернизированного семейства Lada Vesta

Волжский автозавод объявил о начале отгрузки дилерам машин модернизированного семейства Lada Vesta – производитель сообщает, что семейство значительно обновилось.

И это действительно так, ведь помимо главного новшества – двигателя 1.8 на 132 л.с. – есть перечень новых опций, которые стали доступны на Весте в отдельных комплектациях. Во-первых, на кросс-версиях седана и универсала теперь будет система выборов режимов движения с шайбой-селектором – она, как и новый двигатель, перекочевала на Весту с кроссовера Lada Azimut, который тоже готовится к старту продаж.

Напомним, эта система позволяет переключаться между особыми режимами: «Грунт», «Песок», «Снег» и «Спорт». В этих режимах изменяются настройки двигателя, а также отклик противобуксовочной и противозаносной систем. Когда-то подобную систему АВТОВАЗ применял на Lada Xray Cross.

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Во-вторых, топ-комплектация «Техно» получила две новые функции. Одна из них – это система контроля давления в шинах. По неофициальным данным, с января 2027 года эту систему косвенного типа (без датчиков в колесах) планируют распространить и на другие версии Весты – в частности, на CNG и Sport.

Вторая новая функция комплектации «Техно» – амбиентная (атмосферная) подсветка интерьера с LED-модулем мягкого белого свечения. Подсветка лунного цвета стоит в декоративных молдингах панели приборов и в обивках дверей.

По цене пока есть такой ориентир: обновленная Веста с модернизированным мотором 1.8 и 6МКП – 1 885 000 рублей. Доплата за вариатор – 5000 рублей. Известно также, что новый движок добавляет к цене Весты 30 тысяч рублей. А появится он в трех верхних комплектациях – «Практик», «Драйв» и «Техно». Более детальный расклад у нас будет ближе к старту продаж.

Ранее «За рулем» подробно рассказал о модернизированном двигателе 1.8.