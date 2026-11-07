Changan отзывает почти 2 тысячи машин в РФ — они получат важное обновление

Компания Changan объявила отзывную компанию в России для лифтбеков Changan Uni-V

Лифтбеки Changan Uni-V, реализованные в России с 1 сентября 2023 года по 22 апреля 2026 года, попали в отзывную кампанию.

Отзыву подлежат 1905 машин – у них будут обновлять программное обеспечение для русификации интерфейса. Представители ООО «Чанъань Моторс Рус» проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать к дилеру. Но выяснить, нужно ли вам ехать на сервис, можно и самостоятельно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым на сайте Росстандарта перечнем.

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Если нашли свой номер в списке, связывайтесь с ближайшим дилерским центром и согласовывайте время визита. И конечно, все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее «За рулем» рассказал, что Changan все еще продает Uni-V 2024-2025 годов выпуска – по идее, их должны обновить сразу.