Nissan ускорит разработку дизайна новых авто вдвое с помощью ИИ

Мэтью Уивер: Nissan ускорит разработку дизайна новых автомобилей с помощью ИИ

Мэтью Уивер, недавно возглавивший дизайн Nissan, в разговоре с Automotive News сообщил: его команда теперь тратит на путь от первого наброска до финального одобрения внешности машины всего пять месяцев. Помогает в этом искусственный интеллект.

Новые цифровые инструменты, как отмечает Уивер, позволяют проходить этап разработки дизайна вдвое быстрее.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

В качестве иллюстрации он приводит такую фразу: «Мы показываем полнометражные фильмы об автомобиле так, как будто он движется по пустыне и снят, знаете ли, в Сахаре».

Сокращение цикла разработки Nissan

Заменят ли новые технологии дизайнеров? Вовсе нет, по мнению Уивера – они лишь расширяют их возможности. Скажем, один специалист теперь может сам выступать в роли арт-директора и генерировать множество вариантов внешности автомобиля.

Пост главного дизайнера Nissan Уивер занял в октябре 2026 года. В числе его задач – обновить модельный ряд, придав внешности машин больше смелости и оригинальности. Параллельно компания хочет сократить общий цикл разработки автомобилей с 50 до 30 месяцев.

Поменялась и процедура согласования проектов внутри компании. Если раньше финальное слово оставалось за комиссией примерно из десяти руководителей, то теперь окончательное решение принимает группа из четырех человек.

Китайский опыт в дизайне Nissan

Еще один вектор работы нового главы дизайна – изучение китайского автопрома. Уивер регулярно бывает в местных дизайн– и производственных студиях Nissan, чтобы перенимать опыт в качестве сборки и отделки.

Конкретно команду привлекают решения вроде стекол, установленных заподлицо с поверхностями дверей и окон.

Технологии, благодаря которым китайские совместные предприятия выпускают такие элементы с относительно небольшими затратами, изучают, чтобы потом улучшить внешний вид массовых моделей Nissan.

О том, как автобренды пересматривают свои планы, «За рулем» недавно рассказал на примере Geely.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!