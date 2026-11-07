Под винтажным кузовом прячется 1000-сильный зверь: подробности о крутом проекте

Представлен проект Colossus на базе Ram 1500 TRX с кузовом Dodge Power Wagon

Американское ателье Desert Power Wagons показало проект Colossus – и имя, вероятно, отражает масштаб затеи. За основу взяли Ram 1500 TRX 2021 года, который снаружи превратили в стилизацию под Dodge Power Wagon середины прошлого века. Причем это не просто смена декораций: у машины появилась настоящая третья ось.

Третий мост у Colossus полностью рабочий, так что перед нами «обратный рестомод» с колесной формулой 6×6. Колеса – 18-дюймовые диски, обутые в 38-дюймовые покрышки. Выглядит такая связка, мягко говоря, внушительно.

Под капотом остался штатный для Ram TRX 6,2-литровый компрессорный V8. Правда, его доработали под новую трансмиссию и возросшую массу: поставили альтернативные валы, пересмотрели систему наддува, добавили форсунки увеличенной производительности и еще ряд компонентов. По расчетам создателей, отдача двигателя превышает 1000 л. с. и 1254 Нм.

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Кузов и салон

Кузов раритетного Dodge приспособили к современной платформе. Элементы интерьера от актуального пикапа тоже переехали на Colossus почти без изменений – если не считать отделки.

Салон заново обтянули искусственно состаренной кожей, установили акустику JL и сделали «звездное небо» на потолке. В общем-то, получился винтажный облик с современной начинкой.

Продают автомобиль за 599 950 долларов – это примерно 49,3 миллиона рублей. Сам проект, судя по конструкции, не сводится к простой переделке.

Dodge Power Wagon появился в 1946 году как гражданская версия армейского грузовика Dodge серии WC. Именно эту модель называют первым в мире серийным полноприводным гражданским пикапом. Под капотом оригинала стоял рядный шестицилиндровый двигатель объемом 230 кубических дюймов мощностью около 94 л. с., а грузоподъемность составляла около 1,3 тонны.

Внешность Power Wagon почти не менялась десятилетиями. Выпуск в США прекратился в 1968 году – причиной стали новые требования безопасности.

В 2005 году имя вернули: так назвали внедорожную версию Dodge Ram 2500. Эта преемственность – от утилитарного послевоенного грузовика до современного пикапа – и вдохновляет Desert Power Wagons на подобные проекты.

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