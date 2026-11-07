Опасное вождение так и не пропишут в законе

Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект об опасном вождении

Наказания за опасное вождение не будет – профильный комитет по уголовному и административному законодательству рекомендовал Госдуме отклонить соответствующий законопроект в связи с «утратой актуальности».

Предполагалось наделить термин «опасное вождение» рядом четких критериев: внезапные торможения, резкие ускорения, перестроения при интенсивным движении («шашки») и иные рискованные маневры. В 2016 году термин даже появился в ПДД, но санкции в КоАП тогда не были прописаны. За последующие десять лет предпринималось несколько попыток это сделать, в связи с чем законопроект активно обсуждался в обществе.

Однако до финала дело так и не дошло: в самом термине депутаты усмотрели правовую неопределенность, могущую привести к неоднозначной правоприменительной практике. Предлагалось соответственно доработать правила, но МВД этим так и не занялось. Кроме того, в комитете сочли лишение прав слишком жестким наказанием за опасное вождение – особенно в свете недавно поднятых штрафов за превышение скорости, вождение в пьяном виде, выезд на красный свет и др.

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При этом полиция нашла свой способ борьбы с агрессивными водителями, указывает источник. С 2025 года суды используют статью 67.1 УК «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств», предусматривающую наказание от штрафов до тюремных сроков. В последнее время возбуждено несколько уголовных дел по этой статье.

Ранее «За рулем» сообщал, что Госдума одобрила рост акцизов на автомобили и топливо.