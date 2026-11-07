В Toyota рассказали о возможности возвращения на российский рынок

Евгения Ларина: Toyota не планирует возобновлять поставки автомобилей в Россию

Возвращения новых Toyota в Россию в ближайшее время не будет. Официальный представитель российского офиса японской марки Евгения Ларина прямо заявила: «В данный момент мы не планируем возобновление поставок автомобилей».

Любопытно, что параллельно бренд впервые с февраля 2022 года проявил себя в российских аккаунтах в соцсетях. От лица компании там появился комментарий о том, что «компания не уходила с российского рынка». Правда, вскоре эту запись удалили.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: Toyota инициировала серию встреч с представителями крупных российских дилерских сетей. Сам факт таких мероприятий подтвердили и в официальном представительстве марки.

«Toyota регулярно проводит рабочие встречи и конференции с дилерами с целью обсуждения вопросов послепродажного обслуживания действующих клиентов Toyota и Lexus», – пояснили в ООО «Тойота Мотор».

Напомним, поставки автомобилей в Россию японская компания остановила в 2022 году. А в 2023-м она продала машиностроительную площадку в Санкт-Петербурге и другие активы госпредприятию ФГУП «НАМИ», причем без опциона на обратный выкуп.

Пока официальных поставок нет, о смелых проектах с Toyota «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!